Sky 1 17:20 bis 17:45 Comedyserie Parks and Recreation Schwule Pinguine USA 2009 2016-11-13 08:30 16:9 Dolby Digital HDTV Um für den Zoo von Pawnee ein bisschen Werbung zu machen, traut Leslie (Amy Poehler) zwei Pinguine. Direkt nach der offiziellen Vermählung vollziehen die beiden Tiere vor aller Augen ihre "Hochzeitsnacht". Es stellt sich heraus, dass es sich bei den beiden um zwei Pinguinmännchen handelt. Sofort glauben einige, Leslie wollte ein politisches Statement abgeben. Jetzt ist guter Rat teuer. Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Paul Feig Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Norm Hiscock Altersempfehlung: ab 12