Sky 1 13:15 bis 15:05 Show MasterChef D 2016 2016-11-13 21:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Rund 120 Kandidaten kämpfen in der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow in verschiedenen Ausscheidungsrunden um einen der 20 begehrten Plätze in der "Master Class". Bewertet werden sie von der Jury mit den Starköchen Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und dem Sommelier Justin Leone. - Die aufwendige Sky Eigenproduktion sucht Deutschlands größtest Kochtalent. "MasterChef" läuft in 58 Ländern, ist das erfolgreichste Kochformat der Welt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ralf Zacherl (Jury) Sybille Schönberger (Jury) Justin Leone (Jury) Gäste: Gäste: Ralf Zacherl, Sybille Schönberger, Justin Leone Originaltitel: MasterChef