Sky 1 19:00 bis 19:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Weihnachtswunder USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Es weihnachtet überall, nur im Sacred Heart Hospital kommt keine rechte Stimmung auf. J.D. verdirbt es sich mit Dr. Cox, weil er nicht in der Lage ist, die Geburt eines Babys auf Video aufzunehmen. Elliot hat ein schlechtes Gewissen, weil sie sich nicht genug um eine junge Schwangere gekümmert hat und Turk ist nach einem fürchterlichen Bereitschaftsdienst völlig frustriert. Aber dann geschieht doch noch so etwas wie ein kleines Weihnachtswunder. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Jeff Melman Drehbuch: Debra Fordham Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6