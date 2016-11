Sky 1 16:35 bis 17:20 Comedyserie Desperate Housewives Schlachtfelder USA 2004 2016-11-12 09:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Susan verbietet ihrer Tochter Julie jeden Kontakt mit Zach Young, nachdem dieser bei den Nachbarn eingebrochen ist. Als Zach jedoch in eine Nervenheilanstalt geschickt wird, sind die beiden besorgt. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen dringen sie in die Anstalt ein und entdecken dabei Erstaunliches. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Nicolette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Antonio Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Fred Gerber Drehbuch: Tracey Stern, Marc Cherry Kamera: Walt Fraser Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 6