Sky 1 15:05 bis 15:50 Comedyserie Desperate Housewives Mit allen Mitteln USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Mrs. Huber kommt der Verdacht, dass Susan etwas mit dem Feuer in Edies Haus zu tun hat, und erpresst sie. Carlos ahnt, dass seine Frau ihn betrügt. Zum Glück für Gabrielle verdächtigt er aber den falschen Mann. Lynette hat wieder Ärger mit ihren Söhnen. Die Rabauken treiben in der Schule viel Unsinn und nerven ihre Lehrer. Bree liegt mit ihrem Sohn im Clinch, nachdem ihr Mann Rex ausgezogen ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Steven Culp (Rex Van De Kamp) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Jeff Melman Drehbuch: Marc Cherry, Tom Spezialy, Marc Cherry Kamera: Walt Fraser Musik: Stewart Copeland Altersempfehlung: ab 6