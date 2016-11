Sky 1 13:05 bis 13:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine zweite Chance USA 2002 2016-11-08 19:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Alex darf endlich aus dem Kernspin heraus, und J.D. stellt erleichtert fest, dass sie nicht nur nett, sondern auch noch bildhübsch ist. Aus dem Flirt wird schnell mehr, doch dann vergisst J.D. ihr zweites Date, weil er mit einem komplizierten Fall beschäftigt ist. Alex ist eingeschnappt und will zunächst nichts mehr von ihm wissen. Doch dann gibt sie ihm noch eine zweite Chance. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Elizabeth Bogush (Alex Hanson) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael Spiller Drehbuch: Neil Goldman, Garrett Donovan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12