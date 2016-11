Sky 1 11:00 bis 11:25 Comedyserie Parks and Recreation Das Rockkonzert USA 2009 2016-11-08 17:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Endlich wurde Andy der Gips entfernt, und er kann wieder mit seiner Band auftreten. Bis auf Leslie (Amy Poehler), die einen wichtigen Termin hat, besucht die ganze Truppe Andys Rockkonzert. Auch Mark ist in der Bar, fühlt sich aber wie das fünfte Rad am Wagen, da jeder außer ihm ein Date hat. Ann ist stinksauer auf Andy, als sie erfährt, dass man seinen Gips schon vor zwei Wochen hätte entfernen können. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Michael Schur Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Norm Hiscock Altersempfehlung: ab 6

