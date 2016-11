Sky 1 10:10 bis 11:20 Dokumentation Dogs Might Fly GB 2015 2016-11-07 16:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Britain sucht den Superhund - das Casting beginnt. Zwölf Tiere aus ganz UK erhalten die Chance auf eine neue Karriere - als Piloten. Drei weltweit führende Hunde-Experten machen sich auf, die Tierheime des Königreichs zu durchforsten. Wer wird es in die Show und ins luxuriöse Doghouse schaffen? Airplane statt Einschläfern, für die Vierbeiner steht viel, wenn nicht sogar alles, auf dem Spiel. Einer von Ihnen bekommt am Ende die große Chance, ein Flugzeug zu steuern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Vette (Animal Behaviour Expert & Head Trainer) Charlotte Wilde (Consultant Trainer) Victoria Stilwell (Dog Behaviour Expert) Adam Miklosi (Professor of Animal Behaviour) Tim Wass Mbe (Animal Welfare Director) Originaltitel: Dogs Might Fly Regie: Jon Richards Kamera: Piers Leigh

