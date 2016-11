Sky 1 22:45 bis 23:15 Comedyserie Ballers Kriech' zu Kreuze! USA 2015 2016-11-06 04:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Spencer (Dwayne "The Rock" Johnson) will Vernon (Donovan W. Carter) retten, indem er sich seiner Vergangenheit stellt. Ricky (John David Washington) versucht alles, um sich mit seiner Freundin Bella (Anabelle Acosta) zu versöhnen. Und Ex-Profi Charles (Omar Benson Miller) bekommt Gelegenheit, endlich einmal wieder seine Football-Skills einzusetzen. - HBO-Comedyserie um einen alternden Footballstar, mit Ex-Profi-Wrestler und -Footballspieler Dwayne "The Rock" Johnson in seiner ersten großen TV-Rolle optimal besetzt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dwayne Johnson (Spencer Strasmore) John David Washington (Ricky Jerret) Omar Benson Miller (Charles Greane) Donovan W. Carter (Vernon Littlefield) Troy Garity (Jason) London Brown (Reggie) Jazmyn Simon (Julie Greane) Originaltitel: Ballers Regie: Simon Cellan Jones Drehbuch: Rob Weiss, Evan T. Reilly, Rashard Mendenhall Altersempfehlung: ab 12