Sky 1 22:15 bis 22:45 Comedyserie Ballers Ricky rastet aus USA 2015 2016-11-06 04:15 16:9 Dolby Digital HDTV Ricky (John David Washington) hält die Spannungen im Team wie im Privatleben nicht mehr aus und lässt ordentlich Dampf ab. Spencer und Charlie (Dwayne Johnson, Omar Benson Miller) erweisen ihrem verstorbenen Teamkamerad Rodney die letzte Ehre. Spencers Kollege Jason (Troy Garity) lernt indes den neuen Liebhaber seiner Mutter kennen. - HBO-Comedyserie um einen alternden Footballstar, mit Ex-Profi-Wrestler und -Footballspieler Dwayne "The Rock" Johnson in seiner ersten großen TV-Rolle optimal besetzt. Schauspieler: Dwayne Johnson (Spencer Strasmore) John David Washington (Ricky Jerret) Omar Benson Miller (Charles Greane) Donovan W. Carter (Vernon Littlefield) Troy Garity (Jason) London Brown (Reggie) Jazmyn Simon (Julie Greane) Originaltitel: Ballers Regie: Simon Cellan Jones Drehbuch: Rob Weiss, Evan T. Reilly, Rashard Mendenhall Altersempfehlung: ab 12