Sky 1 18:50 bis 19:15 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine In jedweder Hinsicht optimal USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Klassenclown-Cop Jake (Andy Samberg) erscheint zu spät auf dem Revier. Als Strafe bekommt er von seinem Chef Captain Holt (Andre Braugher) einen Graffiti-Fall aufs Auge gedrückt, mit dem Jake überhaupt nichts anfangen kann. Unterdessen besucht Ginas (Chelsea Peretti) Freundin die Polizeistelle und setzt Charles (Joe Lo Truglio) Flausen in den Kopf, bei seiner Kollegin Rosa (Stephanie Beatriz) zu landen. - Willkommen auf Brooklyns verrücktester Polizeistelle! Chaotische Cop-Comedy mit Kindskopf Andy Samberg als Verbrechensbekämpfer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Andre Braugher (Ray Holt) Melissa Fumero (Amy Santiago) Terry Crews (Terry Jefford) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Craig Zisk Drehbuch: Norm Hiscock Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6