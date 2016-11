Sky 1 22:45 bis 23:15 Comedyserie Ballers Megaparty USA 2015 2016-11-05 04:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit einer gemieteten Yacht und einer ausschweifenden Party wollen Spencer (Dwayne Johnson) und Joe (Rob Corddry) neue Kunden für ihre Finanzfirma ködern. Doch Reggie (London Brown) fährt den beiden ordentlich in die Parade. Ricky (John David Washington) erfährt unterdessen den wahren Grund, warum einer seiner neuen Teamkollegen ihn nicht leiden kann. - HBO-Comedyserie um einen alternden Footballstar, mit Ex-Profi-Wrestler und -Footballspieler Dwayne "The Rock" Johnson in seiner ersten großen TV-Rolle stark besetzt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dwayne Johnson (Spencer Strasmore) John David Washington (Ricky Jerret) Omar Benson Miller (Charles Greane) Donovan W. Carter (Vernon Littlefield) Troy Garity (Jason) London Brown (Reggie) Jazmyn Simon (Julie Greane) Originaltitel: Ballers Regie: Julian Farino Drehbuch: Evan Reilly, Stephen Levinson, Rashard Mendenhall Altersempfehlung: ab 12