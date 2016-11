Sky 1 18:10 bis 18:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein erster Tag USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Medizinstudium ist erfolgreich abgeschlossen und somit der Tag der Wahrheit gekommen: John Dorian (Zach Braff), genannt J.D., tritt seine Stelle als Assistenzarzt im Sacred Heart Krankenhaus an. Als er gleich am ersten Tag die unangenehme Bekanntschaft von Dr. Kelso (Ken Jenkins), dem Chefarzt der Klinik, und seinem Kollegen Dr. Cox (John C. McGinley) macht, ist J.D. froh, nicht der einzige neue Assistenzarzt zu sein. Ihm zur Seite stehen sein alter Kumpel Turk sowie die kühl wirkende, aber äußerst hübsche Elliott (Sarah Chalke). - Die skurril-abgedrehte Krankenhausserie, die Zach Braff zum Star machte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: Dickie Quinlan Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12