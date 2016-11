SWR 2 02:03 bis 04:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (II) Merken <bk>Joseph Haydn: Sonate cis-Moll Hob. XVI/36 (Bernd Glemser, Klavier)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Romanze F-Dur op. 50 (Daniel Müller-Schott, Violoncello; The Australian Chamber Orchestra, Leitung: Richard Tognetti)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: 10 Legenden op. 59 (Ani und Nia Sulkhanishvili, Klavier)<ek><bk>Jacques Offenbach: "Gaité parisienne", Ballettsuite (New York Philharmonic Orchestra, Leitung: Leonard Bernstein)<ek><bk>Arno Babadschanjan: Klaviertrio (Bamberger Klaviertrio)<ek>. In Google-Kalender eintragen