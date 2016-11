SWR 2 21:03 bis 22:00 Sonstiges Klassiker Der Pianist, Komponist und Pädagoge Alexander Goldenweiser Merken Er war mit den Altersgenossen Rachmaninow, Skrjabin, Medtner und Arensky befreundet, hat Ihre Werke aufgeführt und sich auch das ein oder andere widmen lassen. Alexander Goldenweiser, Jahrgang 1875, war nicht nur ein begnadeter Pianist, stilsicher, mit Treue zum Notentext und mit stupender Technik, er war auch ein großer Pädagoge. Er hat eine der führenden Musikschulen Russlands begründet und am Moskauer Konservatorium mehrere Generationen von Pianisten geprägt, die er gerne schon im Kindesalter unterrichtet hat. Selbst Schüler des Lisztschülers Siloti, war Goldenweiser zudem Komponist und Publizist, der - neben Fachliteratur - auch Erinnerungen an seinen guten Freund Lew Tolstoi veröffentlicht hat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Dagmar Munck