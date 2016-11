Bayern 4 19:30 bis 22:00 Sonstiges Konzert "Christmas Classics". Mit Weihnachtsliedern einmal um die Welt. "Christmas Overture", "Les anges dans nos campagnes", "Cantique de Noël", "Noël nouvelet", "On Christmas Night", "Jul, jul", "O du fröhliche", "Sogno d'or", "Sleigh Ride", "Santa Claus is Coming to Town", "Stille Nacht" - u.a. Live Merken Der Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester laden ein zu einer musikalisch-weihnachtlichen Weltreise mit bekannten Weihnachtsliedern, schwungvollen Gospelsongs und Swing-Arrangements. Howard Arman, der neue Künstlerische Leiter des BR-Chores und Dirigent der Konzerte, moderiert nicht nur die Abende, sondern hat die Lieder auch neu arrangiert für große Chor- und Orchesterbesetzung. Die Konzerte finden am 30. November im Münchner Prinzregententheater und am 3. Dezember 2016 im Herkulessaal der Residenz statt. Das Konzert am 30. November wird live in BR-Klassik übertragen und in Ausschnitten am 4. Advent wiederholt. Eine Fernsehproduktion wurde bereits aufgezeichnet, sie wird mit dem Titel "Weihnachten in aller Welt" am 4. Advent im Ersten und am Heiligen Abend in BR Fernsehen ausgestrahlt. Auf ihrer weihnachtlichen Weltreise mit Liedern und Orchestermusik aus sieben Ländern und zwei Kontinenten halten der Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester musikalische Einkehr in Deutschland, Österreich, England, Frankreich, Schweden, Italien sowie Nord- und Südamerika. Neben traditionellen Klassikern wie dem ursprünglich aus Italien stammenden Weihnachtslied "O du Fröhliche" sowie "O Tannenbaum", die in keinem Weihnachtskonzert fehlen dürfen, sind Evergreens wie "White Christmas", "Santa Claus is coming to town" und Leroy Andersens schwungvolles "Christmas Festival" zu hören. Die CD zu den Konzerten ist unter dem Titel "Christmas Surprises" bereits erschienen und im Handel erhältlich. Eine TV-Produktion mit dem Titel "Weihnachten in aller Welt" wurde in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Hilpoltstein aufgezeichnet und wird an Weihnachten im Ersten und im BR Fernsehen gesendet. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Chor des Bayerischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Howard Arman (Moderation und Leitung)