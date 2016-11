Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik Herbert Pixner geht einer Dame an die Wäsche / Kurt Weill träumt von dem Land, in dem man keine Sorgen hat / Louis Spohr fühlt sich immer noch jung Merken Herbert Pixner geht einer Dame an die Wäsche / Kurt Weill träumt von dem Land, in dem man keine Sorgen hat / Louis Spohr fühlt sich immer noch jung In Google-Kalender eintragen Moderation: Gerhard Späth