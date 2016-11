Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie G-Dur KV 124 (Sinfonietta des Dänischen Rundfunks, Leitung: Ádám Fischer)<ek><bk>Robert Schumann: Introduktion und Allegro appassionato G-Dur op. 92 (Jan Lisiecki, Klavier; Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Leitung: Antonio Pappano)<ek><bk>Hugo Wolf: Italienische Serenade G-Dur (Auryn-Quartett)<ek><bk>Charles-Auguste de Bériot: Violinkonzert Nr. 5 D-Dur (Philippe Quint, Violine; Slowakisches Radio-Sinfonieorchester, Leitung: Kirk Trevor)<ek><bk>Julius Röntgen: "Altniederländische Tänze" op. 46 (NDR-Radiophilharmonie, Ltg.: David Porcelijn)<ek><bk>Pablo de Sarasate: "Zigeunerweisen"<ek><bk>Ralph Vaughan Williams: "The Lark Ascending" (Arabella Steinbacher, Violine; Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Leitung: Lawrence Foster)<ek><bk>Richard Strauss: "Till Eulenspiegels lustige Streiche" op. 28 (Pittsburgh Symphony Orchestra, Leitung: Manfred Honeck)<ek><bk>Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4 G-Dur (Miah Persson, Sopran; Budapest Festival Orchestra, Leitung: Ivan Fischer)<ek>. In Google-Kalender eintragen

