RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2324 D 2016 Live TV Merken Mielitzer könnte platzen! Nachdem Simone öffentlich behauptet, dass er und sie ein Paar sind, geht Sydney auf Distanz und glaubt, er treibe ein doppeltes Spiel. Thomas muss Vicky bitten, für ihn auszusagen, doch die denkt gar nicht dran! Die üble Nachrede im Netz zehrt an Thomas' Nerven. Als Simone dann in einem Interview Thomas' Eignung als OB drastisch in Frage stellt, fährt er aus der Haut und schlägt dabei einem Journalisten unbeabsichtigt das Mikrofon aus der Hand ... Eliane bekommt zu spüren, wie es ist, wenn man es sich mit der Wäscherei "Blütenweiß" verscherzt. Trotz Kündigung bürdet man ihr einen Haufen Feinwäsche auf - per "Über-Nacht-Service", versteht sich. Sandra hat hochtrabende Pläne. Sie will Store Managerin der "4Queens" Läden werden und Gunter erobern. Carla hat Sorge, dass Sandra sich verrennt, doch die ist wild entschlossen. Carla bietet Kim einen Jahresvertrag an und bringt sie ins Grübeln: Ihr Plan war eigentlich, die weite Welt zu erobern. Aber Kim fürchtet, Patrick ist in Lüneburg zu sehr verwurzelt, um mitzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Gerald Distl Drehbuch: Katrin Morchner Kamera: Ulli Köhler, Rainer Nolte Musik: Tunepool