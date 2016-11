sixx 18:25 bis 19:20 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Patientin X USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Derek entdeckt eine unglückliche Statistik über seine Operationen - er zweifelt daran, ein guter Arzt zu sein. Die Anfänger hingegen können einen Erfolg verbuchen: Sie erfahren, welche Krankheit "Patient X" wirklich hat. Indes vertraut sich Izzie Cristina an. Da sich Dr. Webber und Miranda immer noch streiten, versucht nun Adele zu schlichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: James Frawley Drehbuch: Shonda Rhimes, Jenna Bans Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12