maintower extra - 70 Jahre Hessen D 2016-12-01 Die sieben spannendsten Momente aus 70 Jahren Hessen - Augenblicke, die die Hessen zum Lachen, aber auch zum Weinen gebracht haben, Schicksale, an denen das Bundesland und seine Bewohner gewachsen sind. "maintower" zeigt in dieser "extra"-Sendung wertvolles Material aus dem Fernseharchiv des Hessischen Rundfunks und spricht mit prominenten Hessen und Zeitzeugen über ihre Erlebnisse. Dazu alle Infos rund um die große Geburtstagsparty an diesem Abend im Kurhaus in Wiesbaden.