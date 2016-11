RTL II 14:55 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Für eine goldene Zukunft D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Die erste Hürde auf dem Weg in eine Zukunft als Ärztin ist genommen: Maggy (19) hat das Abitur bestanden! Nun steht dem erträumten Wunschstudium nichts mehr im Weg - sollte man meinen. Doch ihre Eltern sehen das anders. Jetzt hat ihnen die Tochter bereits jahrelang auf der Tasche gelegen - soll das nahtlos so weitergehen? Nicht mit Willi und Elvira! Die beiden Arbeitslosen setzen Maggy die Pistole auf die Brust: Wenn sie weiterhin bei ihnen wohnen möchte, hat sie ab sofort Miete zu zahlen. Und dafür braucht sie natürlich zunächst einmal einen Job. Parallel zum Medizinstudium? Keine Chance! Also muss Maggy eine andere Lösung finden, um an zu Geld zu kommen. Warum nicht übers Internet? Und was hat dort den durchschlagendsten Erfolg? Genau, Spendensammlungen für kranke Menschen! Also dichtet die verzweifelte Maggy ihrem Neffen Jason kurzerhand eine schwere Krankheit an und lässt dann den virtuellen Hut kreisen. Doch bald kommt die Wahrheit ans Licht und es gibt ein schlimmes Nachspiel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...