Shades of Blue Visage perfide, coeur perfide USA 2016 Harlee refuse de donner à Stahl une preuve incriminante contre Wozniak. Elle lui remet un rapport d'enquête officieux rédigé par Tess et Espada après qu'ils eurent déplacé un corps découvert à côté de la maison de Tess. Wozniak questionne Harlee, qui improvise un bluff dangereux. Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Dan Lerner Drehbuch: Mike Daniels, Wolfe Coleman