RTS Deux 23:05 bis 01:20 Drama 2001, l'odyssée de l'espace USA, GB 1968 Arthur C. Clarke A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né. En 2001, quatre millions d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du "Beau Danube Bleu". Schauspieler: Keir Dullea (Dave Bowman) Gary Lockwood (Frank Poole) William Sylvester (Heywood R Floyd) Daniel Richter (Moonwatcher) Leonard Rossiter (Andrei Smyslov) Margaret Tyzack (Elena) Robert Beatty (Ralph Halvorsen) Originaltitel: 2001: A Space Odyssey Regie: Stanley Kubrick Drehbuch: Arthur C. Clarke, Stanley Kubrick Musik: Aram khatchaturian, György Ligeti, Johann Strauss, Richard Stra Altersempfehlung: ab 12