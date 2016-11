Leur virée en Thunderbird verte ne devait durer que le temps d'un week-end. Mais un coup de feu fait basculer le destin de Thelma et Louise en une course folle, un voyage de tous les dangers. Louise a tiré à bout portant sur un homme qui tentait de violer Thelma. Affolées, elles fuient vers le Mexique. Thelma était la jeune et belle épouse soumise de Daryl, un sombre abruti, irascible et brutal. Louise était serveuse dans un coffee-shop du sud. Elle vivait seule en attendant que son Jimmy revienne l'épouser. Elles sont maintenant en cavale de tout. Unies à la vie, à la mort... In Google-Kalender eintragen