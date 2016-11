ORF 2 20:15 bis 21:50 Komödie Papa und die Braut aus Kuba D 2016 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Erfrischende, Salsa-geschwängerte Multi-Kulti-Komödie, die ans Herz geht: Papa Filzhofer (Walter Kreye) ist von seiner Familie Gehorsam ohne Widerrede gewöhnt, daheim wie im streng geführten Vorzeigebetrieb. Das ändert sich, als sich der stattliche Herr in eine viel jüngere Kubanerin verliebt. Nimmermüde werkelt Clemens mit knapp 70 immer noch im Familienbetrieb. Dabei würde sein Sohn Peter dort schon gern die Zügel in die Hand nehmen. Kurzerhand schickt er seinen Papa in den Urlaub nach Kuba. Als Clemens heimkehrt, folgt die böse Überraschung: Mit im Gepäck hat der Witwer die kubanische Frohnatur Esperanza. Nicht nur Liebe liegt in der Luft, auch eine schnelle Heirat. Während Peter rotsieht, stärkt Enkelin Sabrina ihrem Opa den Rücken, bis sie über ein delikates Geheimnis von Esperanza stolpert und das Schicksal seinen Lauf nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Kreye (Clemens Filzhofer) Isabelle Redfern (Esperanza Santodomingo) Johann von Bülow (Peter Filzhofer) Annika Kuhl (Martina Filzhofer) Lisa Kreuzer (Agnes Poppelreiter) Rebecca Immanuel (Andrea Filzhofer) Ella-Maria Gollmer (Sabrina Filzhofer) Originaltitel: Papa und die Braut aus Kuba Regie: Thorsten M. Schmidt Drehbuch: Hardi Sturm Kamera: Jochen Stäblein Musik: Andreas Koslik Altersempfehlung: ab 6