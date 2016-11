ORF 3 03:25 bis 04:15 Dokumentation Quantensprung Klimawandel A 2016 Stereo 16:9 Merken Unser Klima befindet sich im Wandel. Darin ist man sich einig. Daher beschloss man auf der UN-Klimakonferenz vergangenen November in Paris die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Level zu begrenzen.Andreas Jäger holt diesmal Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur in Wien ab. Mit ihr begibt er sich auf die Suche nach den Ursachen des Klimawandels und zeigt wie ein innovatives Unternehmen aus Österreich einen Weg aufzeigt nachhaltige Energie zu produzieren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Jäger Gäste: Gäste: Helga Kromp-Kolb (Klimaforscherin) Originaltitel: Quantensprung