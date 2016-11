ORF 3 23:50 bis 01:30 Drama Shame GB 2011 2016-11-30 04:15 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der New Yorker Single Brandon ist sexsüchtig. Als eines Tages seine liebeskranke Schwester bei ihm auftaucht und Hilfe einfordert, gerät sein extremes Leben aus den Fugen. Brandon verbringt seine Freizeit mit der Jagd nach dem nächsten anonymen Sex-Abenteuer. Als er eine Affäre mit seiner Kollegin Marianne beginnt, scheitert er kläglich. Umso schlimmer, dass seine Schwester mit seinem Chef schläft. Brandon (Michael Fassbender) arbeitet in der Werbebranche. An manchen Abenden zieht er auch gemeinsam mit seinem Chef David (James Badge Dale) um die Häuser, der Brandons Anziehungskraft auf Frauen gerne ausnutzt, um seinem Familienleben zu entfliehen. Brandons liebeskranke Schwester und Sängerin Sissy (Carey Mulligan) gibt ein Gastspiel in einem New Yorker Club und bleibt für ein paar Tage bei ihrem Bruder. Eine Wohngemeinschaft, die schon bald für Zündstoff sorgt. Der kontrollierte Brandon fühlt sich von seiner emotionalen Schwester zunehmend unter Druck gesetzt. Andererseits traut er sich endlich, seine Kollegin Marianne (Nicole Beharie) zum Essen einzuladen. Der anschließende Ausflug in ein Hotelzimmer endet jedoch in einer herben Enttäuschung. Als Brandon mitbekommt, dass Sissy eine Affäre mit seinem Chef am Laufen hat, rastet er aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Fassbender (Brandon) Carey Mulligan (Sissy) James Badge Dale (David) Nicole Beharie (Marianne) Mari-Ange Ramirez (Alexa) Alex Manette (Steven) Hannah Ware (Samantha) Originaltitel: Shame Regie: Steve McQueen Drehbuch: Steve McQueen, Abi Morgan Kamera: Sean Bobbitt Musik: Harry Escott Altersempfehlung: ab 16