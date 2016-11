ORF 3 12:20 bis 12:40 Reportage Panorama Wie wir wohnen A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zimmer-Kuchl-Kabinett, begrünte Dachoase oder Plattenbau am Rande der Stadt: In "Panorama" geht es diesmal um die Frage "Wie wohnen wir?" Für die Sendung "Wie willst du später einmal wohnen?" wurden Kinder zum Thema befragt. Ein Bub wünschte sich für die Zukunft eine große Küche, um viel kochen zu können. Vor allem wollte er aber den ganzen Tag essen, gab er ehrlich zu Protokoll. 1975 befragten ORF-Redakteure Wiener und Wienerinnen für die Sendung "Österreich-Bild", wie sie ihre aktuelle Wohnsituation empfanden. Zum Beispiel in der neu gebauten Großfeldsiedlung in Floridsdorf. Aber auch ein - damals noch junger - Otto Schenk präsentierte seine Dachterrasse mit Blick auf den Stephansdom. "Mit einer Wohnung kann man einen Menschen genauso töten, wie mit einer Axt", drückte es der Künstler Heinrich Zille drastisch aus. Am Reißbrett geplante Satellitenstädte sorgten ab den 1970ern schnell für viele und billige Wohnungen. Das Leben dort war aber durch Fehlplanungen und Phantasielosigkeit oft trostlos. Ein Hausmeister und die Bewohnerinnen der Großfeldsiedlung erzählten 1971 in der Sendung "Kontakt" von ihrem Alltag am Rande der Stadt. Friedensreich Hundertwasser bemalte 1972 im Rahmen der Sendung "Wünsch Dir was" die graue Fassade eines Gemeindebaus in Wien-Hernals. Davon nicht erfreut war der andere Gast der Show, Herr Zieher, der in der Wohnung des bemalten Fensters zu Hause war und erst vor laufender Kamera über das Kunstprojekt aufgeklärt wurde. Sein Gemeindebau wurde daraufhin trotzdem eine lokale Attraktion. Zwei Tage später filmte ein ORF-Team die bunt bemalte Fassade. Zahlreiche Schaulustige aus ganz Wien kamen, um sich den bemalten Gemeindebau anzusehen. Aber wie es eben leider so ist: Viele fanden etwas zum Nörgeln an der Hundertwasser-Aktion? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panorama