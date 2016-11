ORF 3 06:05 bis 07:00 Dokumentation Aus dem Rahmen Die Gruft der Habsburger Die Gruft der Habsburger A 2016 2016-12-02 06:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bis heute sind die Kapuziner die "Hüter" jener Gruft, in welcher die Kaiser und Kaiserinnen des Hauses Habsburg beigesetzt wurden; 138 Personen, darunter 12 Kaiser und 19 Kaiserinnen. Die kunstvollen Sarkophage und Grufträume erzählen dabei mehr als 400 Jahre europäischer Herrschaftsgeschichte. Karl Hohenlohe begibt sich in dieser Folge von Aus dem Rahmen in den andächtigen Untergrund, in die kaiserliche Kapuzinergruft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aus dem Rahmen