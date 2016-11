ORF 1 00:20 bis 01:00 Krimiserie The Mentalist Der Mann im Hintergrund USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Auf der Straße trifft Jane zufällig auf einen Mann, der ihm verdächtig erscheint. Als Jane und Lisbon der Sache nachgehen, finden sie in seinem Haus eine angeschossene Frau vor, die kurze Zeit später verstirbt. Als Erklärung gibt der Mann an, die Verstorbene auf der Autobahn aufgelesen zu haben. Nach einem weiteren Lokalaugenschein, finden Jane und Lisbon noch eine gefesselte Frau. Die beiden sind auf einen Mädchenhändlerring gestoßen, deren Betreiber zu den brutalsten Verbrechern gehören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Emily Swallow (Kim Fischer) Joe Adler (Wiley) Originaltitel: The Mentalist Regie: Sylvain White Drehbuch: Bruno Heller, Eoghan Mahony, Mike Weiss Kamera: Tom Camarda Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12