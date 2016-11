ORF 1 20:25 bis 22:30 Fußball Fußball Bundesliga live 17. Runde: Austria Wien - Red Bull Salzburg Das Spiel 2016 Stereo Live 16:9 Merken Am 17. Spieltag empfängt Austria Wien im Ernst-Happel-Stadion den FC Red Bull Salzburg zur Spitzenpartie. Nach vierzehn Spielen haben beide Teams 25 Punkte auf dem Konto und platzieren sich nebeneinander auf dem dritten (Slazburg) und vierten Platz (Wien) in der Tabelle. Die erste Begegnung zwischen den beiden Klubs in der 8. Runde gewannen die Salzburger mit 4:1. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Diendorfer, Analyse: Didi Kühbauer