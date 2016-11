ORF 1 18:25 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Der peinliche Kuss USA 2010 Wh. am 01.Dezember, ORF1 Stereo Untertitel 16:9 Merken Noch während Leonard, Howard und Raj sich von Sheldon bei einem selbst erfundenen Kartenspiel besiegen lassen, kommt Penny mit Zack vorbei. Sie ist wieder mit ihm zusammen. Leonard ist frustriert. Die Jungs machen sich über Zack lustig, ohne dass er es kapiert. Penny ist sauer und verlangt, dass sie sich entschuldigen. Die Jungs wollen Zack daraufhin mit in den Comicbuchladen nehmen und überreden ihn dort, mit ihnen zum Kostümfest zu gehen - als Gruppe könnten sie gewinnen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Kevin Sussman (Stuart) Brian Thomas Smith (Zack) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver