ORF 1 08:50 bis 09:35 Jugendserie Dawson's Creek Helden USA 1998 Dolby Untertitel Dawson und Joey gewinnen 2.500 Dollar beim Bostoner Filmfestival. Dawson übergibt Joey die Hälfte des Preisgeldes. Er setzt voraus, dass sie bei seinem nächsten Projekt wieder mit dabei ist. Als Joey ablehnt, ist Dawson maßlos enttäuscht. Frustriert nimmt er wieder Kontakt zu Jen auf. Gemeinsam besuchen sie eine Party, auf der sich Jen total danebenbenimmt. Pacey erweist sich für Andy als Retter in der Not, was sein Selbstwertgefühl erheblich stärkt. Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson) Katie Holmes (Joey) Michelle Williams (Jen) Jason Behr (Chris Wolfe) Joshua Jackson (Pacey Witter) Mary Margaret Humes (Gail Leery) John Wesley Shipp (Mitch Leery) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Joe Napolitano Drehbuch: Kevin Williamson Kamera: Levie Isaacks Musik: Paul Cole