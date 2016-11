ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Candace Bushnell in Wien / Modetrend Winterblumen A 2016 2016-11-30 04:45 Stereo 16:9 Merken Rudolf Buchbinder zu Gast im Studio: Am 1. Dezember feiert Rudolf Buchbinder seinen 70. Geburtstag. Im "heute leben"-Studio erzählt er, welche Wünsche er hat und wann man ihn live am Klavier erleben kann. Der ORF würdigt den österreichischen Starpianisten und künstlerischen Leiter des Grafenegg Festivals ab 27. November mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt in TV und Radio: mit zahlreichen Konzerten, Porträts und Dokumentationen - Details dazu unter presse.ORF.at. Candace Bushnell in Wien: Die Erfolgsautorin der Serie "Sex and the City" ist Wien - "heute leben" begleitet sie mit der Kamera. Modetrend Winterblumen: Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl präsentiert Beispiele für den Modetrend Winterblumen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Rudolf Buchbinder (Pianist) Originaltitel: heute leben