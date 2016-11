ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Die jährliche Firmenweihnachtsfeier A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Die jährliche Firmenweihnachtsfeier wird in wirtschaftlich angespannten Zeiten oft diskutiert. Kann man sich als Arbeitgeber/in solche Feste sparen? Zu diesem Thema ist Firmenpsychologin Michaela Höfer zu Gast im Studio. Als erster Drei-Sterne-Koch Deutschlands ging Eckart Witzigmann in die Geschichte ein, er hat Titel und Auszeichnungen gesammelt wie kaum ein anderer. Mit seinem Besuch im Studio versüßt er Eva Pölzl und Oliver Zeisberger im wahrsten Sinn des Wortes den Mittwochmorgen. Auch Rene Genser, Doppelweltmeister im Eisstockweitschießen 2016, kommt vorbei und beweist sein Können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Pölzl, Oliver Zeisberger Gäste: Gäste: Michaela Höfer (Firmenpsychologin), Eckart Witzigmann (Erster Drei-Sterne-Koch Deutschlands), Rene Genser (Doppelweltmeister im Eisstockweitschießen 2016) Originaltitel: Guten Morgen Österreich