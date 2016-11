Schweiz 2 23:50 bis 01:40 Actionfilm Kindergarten Cop USA 1990 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Detektiv John Kimble (Arnold Schwarzenegger) bekämpft das Verbrechen mit fanatischer Härte. Er hat es sich in den Kopf gesetzt, den Mörder und Drogenhändler Cullen Crisp (Richard Tyson) dingfest zu machen. Dessen Exfrau (Carroll Baker) hat sich mit ihrem Sohn in einer kleinen Stadt in Oregon versteckt; Kimble kennt nur den Namen der Schule, die das Kind besucht. Da er erwartet, dass Crisp dort auftauchen wird, will Kimble zusammen mit seiner Kollegin Phoebe (Pamela Reed) die Familie des Verbrechers ausfindig machen und observieren. Phoebe soll deshalb an der Schule als Kindergärtnerin anheuern. Aber sie erkrankt, und Kimble muss die Aufgabe selbst übernehmen. Der ruppige Bulle sieht sich plötzlich 30 Kindern zwischen vier und sieben Jahren gegenüber, mit denen er nichts anzufangen weiss. Um die Chaoten zu zähmen, greift er auf die Methoden zurück, die er in der Polizeiakademie kennengelernt hat: Sport und Fitness. Mit militärischem Drill jagt er die Dreikäsehochs über den Pausenplatz. Aber Kimble verändert sich, denn die Schicksale der Kleinen lassen ihn nicht unberührt, und die Lehrerkollegin Joyce (Penelope Ann Miller) weckt in ihm noch andere Gefühle. Doch dann taucht tatsächlich Crisp auf, der - in Begleitung seiner Mutter - seinen Sohn zurückholen will. Es kommt zur blutigen Abrechnung im Schulgebäude. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Detective John Kimble) Penelope Ann Miller (Joyce) Pamela Reed (Detective Phoebe O'Hara) Linda Hunt (Miss Schlowski) Richard Tyson (Cullen Crisp sen.) Carroll Baker (Mrs. Eleanor Crisp) Cathy Moriarty (Sylvesters Mutter) Originaltitel: Kindergarten Cop Regie: Ivan Reitman Drehbuch: Murray Salem, Herschel Weingrod, Timothy Harris Kamera: Michael Chapman Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12