Schweiz 2 12:00 bis 12:45 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 66 D 2009 Stereo Alisa steckt in der Klemme: Gudrun und Karl bestehen darauf, Alisas Schulden durch das Auflösen ihrer Lebensversicherung zu tilgen. Sie sind verstört, als Alisa ihr Geld nicht annehmen und sich stattdessen von Liliana finanziell unterstützen lassen will. Alisa sucht Rat bei Liliana und beschliesst daraufhin, das Angebot der Eltern doch anzunehmen. Mona hingegen gehen die ständigen Männervorschläge ihrer Mutter Francesca gehörig auf die Nerven. Um nicht weiter von ihr unter Druck gesetzt zu werden, behauptet Mona, dass es bereits einen Mann in ihrem Leben gäbe. Als Francesca plötzlich unangemeldet in Schönroda aufkreuzt, gerät Monas Leben aus den Fugen. Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Olaf Goetz, Petra Wiemers Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Björn Behrens, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer