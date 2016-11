Schweiz 1 03:10 bis 03:55 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Schlafwandeln - Ausflüge im Schlaf sind nicht immer harmlos / Atemgasanalyse - Für eine Diagnose bitte blasen / Festtagsmenüs - Ein Genuss für Gross und Klein? CH 2016 Stereo HDTV Merken Schlafwandeln - Ausflüge im Schlaf sind nicht immer harmlos: Sie schreien, schlagen um sich, plündern die Küche oder verlassen das Haus. Während das Hirn die Motorik im Schlaf normalerweise lahmlegt, leben Schlafwandler ihre Träume auch körperlich aus - und erschrecken dabei oft ihre Angehörigen. Normalerweise ist Schlafwandeln harmlos. Es kann aber auch Vorzeichen für eine schwere Erkrankung sein, etwa Parkinson oder Epilepsie. "Puls" geht mit Betroffenen ins Schlaflabor und zeigt, was Schlafwandler erleben und was dabei im Hirn passiert. Atemgasanalyse - Für eine Diagnose bitte blasen: Bei Polizeikontrollen im Strassenverkehr heisst es gerne: "Bitte kräftig blasen!" Das Prozedere gibt Aufschluss über allfälligen Alkoholkonsum - es könnte künftig aber auch fester Bestandteil allgemeiner ärztlicher Untersuchungen sein. In Zürich ist man dank einem speziellen Massenspektrometer dem Ziel ein Stück nähergekommen, Krankheiten über den Atem zu diagnostizieren. "Puls" blickt in die Zukunft. Festtagsmenüs - Ein Genuss für Gross und Klein?: Ein Schuss Wein in der Sauce, Sherry in der Suppe oder Amaretto im Tiramisu: Ist das problematisch, wenn Kinder mit am Tisch sitzen? "Puls" testet, wie lange Braten & Co. schmoren müssten, bis das Menü für alle Familienmitglieder geeignet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls