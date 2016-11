Schweiz 1 00:10 bis 01:10 Dokumentation Mindfulness - die neue Achtsamkeit CH, D, USA 2015 Stereo HDTV Merken Weniger Stress, bessere Konzentrationsfähigkeit und das Erleben der Gegenwart - ein grosses Versprechen in hektischen Zeiten. Kein Wunder, hat die "Mindfulness Meditation" einen globalen Siegeszug hinter sich. Leistungsfähig, ausgeglichen und konzentriert - solche Mitarbeitende wünscht sich jedes Unternehmen. Viele Grosskonzerne bieten heute Achtsamkeitsprogramme an. Meditation für gestresste Manager zur Leistungsoptimierung - Wie passt das zu den ethischen Anliegen des Buddhismus? Was bringt die Achtsamkeitsmethode den Menschen? Regisseur Samuel Stefan, der selber mit den Vorzügen von Mindfulness vertraut ist, besucht Pioniere, Vermarkter und Kritiker in Europa und den USA, vom buddhistischen Mönch bis zum Achtsamkeitsbeauftragten von Grossunternehmen - ein kritischer Blick hinter die Fassade eines modernen spirituellen Phänomens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Mindful Revolution