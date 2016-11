Schweiz 1 20:05 bis 21:40 Magazin Hallo SRF! CH 2016 2016-11-30 01:10 Stereo Live HDTV Merken Fragen, Kritik, Wünsche und Anliegen des Publikums stehen im Zentrum des Livetalks. Welche Erwartungen hat die Öffentlichkeit an SRF? Wo sieht das Publikum Verbesserungspotenzial, wo bringt es Kritik an und womit ist es zufrieden? Der SRF-Direktor Ruedi Matter steht den Zuschauern Rede und Antwort. Das Publikum kann sich auf verschiedenen Wegen einbringen, auch mittels Telefon und Social Media. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Projer Originaltitel: Hallo SRF!