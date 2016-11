Schweiz 1 15:01 bis 16:40 Drama Rosamunde Pilcher - Rückkehr ins Paradies D, A 1998 Nach der Erzählung "Rückblick und Ausblick" Stereo 20 40 60 80 100 Merken Tom (Manou Lubowski) und Elaine (Tina Ruland) sind auf dem Weg nach Schottland. Der 75. Geburtstag von Toms Tante Mabel (Antje Weisgerber) ist ein willkommener Anlass für die beiden gestressten Architekten, die gerade einen Wettbewerb für einen Museumsneubau gewonnen haben, sich auf dem Lande auszuruhen. Aber als Tom beiläufig davon erzählt, dass der Bürgermeister während ihrer Abwesenheit einen Empfang geben wird, entschliesst sich Elaine spontan, nach London zurückzureisen. Tom kann seine Enttäuschung schlecht verbergen. Für ihn sollte die Reise nicht nur eine Geburtstagsüberraschung für Tante Mabel sein, er wollte Elaine auch als seine zukünftige Frau vorstellen. Tom trifft also allein bei Tante Mabel ein - und steht dort unvermittelt seiner Jugendliebe Kitty (Ursula Buschhorn) und deren Sohn Crispin (Raphael Ghobadloo) gegenüber. Aus Kitty ist mittlerweile eine schöne junge Frau geworden, und den neunjährigen Crispin mag Tom auf Anhieb. Doch die allein erziehende Kitty versucht, ihren Sohn von Tom fernzuhalten - was sowohl bei Tom als auch bei Crispin auf Unverständnis stösst. In der Folge überschlagen sich die Ereignisse. Elaine taucht auf und überrascht Tom und Kitty bei einem Stelldichein. Crispin verschwindet nach einem Streit mit seiner Mutter und findet Unterschlupf bei dem verbitterten alten Mister Lowery (Hans Korte). Ein überraschender Geburtstagsgast konfrontiert Tante Mabel mit ihrer Vergangenheit. Bei der verzweifelten Suche nach Crispin lüftet Kitty ein lang gehütetes Geheimnis. Das zwingt Tom dazu, sein Leben zu überdenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manou Lubowski (Tom Barns) Ursula Buschhorn (Kitty) Tina Ruland (Elaine) Antje Weisgerber (Tante Mabel) Heinz Weiss (Ned Goldman) Hans Korte (James Lowery) Raphael Ghobadloo (Crispin) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Rückkehr ins Paradies Regie: Dieter Kehler Drehbuch: Herbert Kugler, Tom Maier Kamera: Winfried Kleist Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6