Das Engadinerhaus wurde um das Jahr 1590 gebaut. Das In Lain Hotel Cadonau, wo neben dem Restaurant La Stüvetta auch noch das Gourmet Restaurant Vivanda und das Restaurant Käserei ansässig sind, gilt als das kleinste Fünf-Sterne-Superior-Hotel der Schweiz. Es gibt hier auch eine eigene Käserei sowie eine Patisserie. Neben den Desserts, die in der hauseigenen Hauspatisserie zubereitet werden, stehen Produkte aus dem Engadin bei den Gästen hoch im Kurs. Gastgeber Dario weiss seine Gäste kulinarisch zu überraschen und macht den Besuch im La Stüvetta zu einem kulinarischen Erlebnis. Stammgast Béatrice arbeitet als Stadtführerin in Basel. Schon beim ersten Betreten des Restaurants war sie von dem schönen Ambiente, dem zuvorkommenden Personal, das dem Gast jeden Wunsch von den Lippen abliest, den herzlichen Gastgebern sowie dem guten Essen beeindruckt. Eine Geschmacksexplosion im Mund sei hier garantiert, meint sie.