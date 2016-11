Servus TV 22:15 bis 00:20 Abenteuerfilm Der Graf von Monte Christo I, F, D 1998 Nach dem Roman von Alexandre Dumas 2016-11-30 01:25 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der geflohene Sträfling Edmond Dantès (Gérard Depardieu) kehrt als reicher Mann nach Paris zurück. Als Graf von Monte Christo lässt er sich in Paris nieder. Während die hohe Gesellschaft in seiner prächtigen Villa Feste feiert, sinnt Dantès weiter auf Rache. Sein treuer Diener Bertuccio steht ihm dabei zur Seite. Langsam lernt er alle Männer kennen, die sein Leben einst zerstörten. Er gewinnt ihr Vertrauen und kommt so seiner Rache immer näher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Edmond Dantès) Ornella Muti (Mercédès Herrera) Pierre Arditi (Gérard de Villefort) Jean Rochefort (Fernand Mondego) Sergio Rubini (Bertuccio) Christopher Thompson (Maximilien Morrel) Julie Depardieu (Valentine de Villefort) Originaltitel: Le Comte de Monte Christo Regie: Josée Dayan Drehbuch: Didier Decoin Kamera: Willy Stassen Musik: Bruno Coulais Altersempfehlung: ab 6