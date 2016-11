Nick 03:15 bis 03:40 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Überlebenstipps für Motivationstage / Überlebenstipps für das Mittagessen USA, D 2005 Merken Überlebenstipps für Motivationstage: An der Polk Schule sind heute Pep Rallies angesagt. Das heißt, verschiedene Teams der Schule versuchen, andere zu motivieren, um den Zusammenhalt der Schüler wieder zu stärken. Ned findet heraus, dass das Schulmaskottchen den ganzen Tag nicht in den Unterricht gehen muss. Und im Handumdrehen ist Ned das Schulmaskottchen und läuft übermotiviert als "Wolfi" durch die Gegend. Die meisten Schüler sind alles andere als motiviert von dieser lahmen Veranstaltung. Aber das werden Ned und seine Freunde ändern Überlebenstipps für das Mittagessen: Suzie und Moze kommen sich endlich näher, als es um das Essensprogramm der Schule geht. Moze weiß, dass es Suzie peinlich ist, dort heimlich eingeschrieben zu sein. Bald merkt Suzie, dass es keine Schande und auch nicht uncool ist, in der Cafeteria zu arbeiten, wenn die Eltern gerade mal knapp bei Kasse sind. Und zum Schluss haben alle viel Spaß in der Cafeteria. Abgesehen vom Abbeißer und Missy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Kyle Swann (Billy 'Bully' Loomer) Daran Norris (Gordy) Christian Serratos (Suzie Crabgrass) Teo Olivares (Crony) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Mike Preister