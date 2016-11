Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Ein neues Team / Die fliegenden Kekse USA 2016 Merken Shimmer, Shine und ihr Dschinni Freund Kaz kriegen die Aufgabe, tief im Dschinni Wald einen brandneuen Juwel zu finden. Sie laden Zac und Leah ein mitzukommen und sie teilen sich auf, um nach dem besonderen Juwel zu suchen. Aber als die Mädchen in einer Höhle gefangen sind, müssen Zac und Kaz den Tag retten. // Shimmer, Shine und Leah haben vor, etwas ganz tolles zu backen: fliegende Kekse. Als sie die besondere Zutat, das fliegende Mehl, kaufen, hat Zeta einen eigenen Plan. Sie will sich das fliegende Mehl für ihren kaputten Roller schnappen. Zeta schickt Nazboo in Shimmer und Shines Palast, um es zu stehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Matt Engstrom, Carin-Anne Greco, Enrico Santana Musik: Bobby Tahouri