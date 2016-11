ONE 03:25 bis 04:15 Serien Die Stein Neues altes Glück D 2011 2016-12-04 16:10 Live TV Merken Katja und Stefan versuchen den Neuanfang auf dem Hof. So sehr sie das Zusammensein auch genießen, bald wird deutlich, dass Stefan die Eingewöhnung nicht leicht fällt und er seinen Platz auf dem Hof neu finden muss. Als sich das Bauamt ankündigt, um den Hof für die endgültige Lizenzvergabe als Kooperationspartner der Modellschule zu überprüfen, ist Stefan mehr als nur genervt von den pedantischen Auflagen, die er in kürzester Zeit erfüllen muss. Alleine kann er das unmöglich schaffen. Der Schüler Gunnar wird von einer Gang auf dem Schulweg bedroht. Als kurz darauf die Waffe seines Vaters verschwunden ist, gerät Gunnar unter Verdacht, sie gestohlen zu haben. Fumetti ist alarmiert, doch der Schüler beharrt auf seiner Unschuld. Nun muss Katja schnell, aber diplomatisch Licht ins Dunkel bringen, um eine Eskalation zu verhindern. Dennoch kommt es zu einer brenzligen Situation, in der sich entscheidet, ob Katjas Ansprache gefruchtet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Peter Altmann Drehbuch: Johannes Lackner Kamera: Voxi Bärenklau Musik: Kurt Kress