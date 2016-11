ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 171 D 2006 Stereo Live TV Merken Robert fordert von Alexander Unterstützung im Kampf gegen Werner, der Charlotte nicht für tot erklären möchte, um ihre Anteile des Fürstenhofs zu verwalten. Alexander weiß nicht, zu wem er halten soll: Einerseits findet er Werners Verhalten falsch, andererseits möchte er den Ruf des Fürstenhofs nicht durch eine öffentliche Schlammschlacht gefährden. Werner verlässt sich auf Alexanders Loyalität. Elisabeth erinnert ihn, dass diese nicht unerschütterlich ist, zumal Alexander nicht Werners leiblicher Sohn ist. Daran wird Werner nicht gern erinnert und reagiert zunehmend gereizt auf Alfons. Zwischen den beiden kommt es zu einer Auseinandersetzung, bei der Werner die Nerven verliert und offenbart, dass er von Charlottes Geheimnis weiß. Helen macht ihrem Schwager klar, dass er wegen seiner falschen Identität nicht ewig in Deutschland bleiben kann. Trotzdem schafft es Christian nicht, seine Gefühle für Laura zu ignorieren. Laura spürt, dass Christian etwas bedrückt. Als Helen bemerkt, dass auch Laura etwas für Christian empfindet, erhöht sie den Druck auf Christian, mit ihr zusammen das Land zu verlassen, und sagt über seinen Kopf hinweg eine Stelle in einer russischen Klinik zu. Christian ärgert sich darüber, entscheidet sich aber dennoch, nach Russland zu gehen. Viola hat Franz scheinbar im Griff. Unter ihrer Anleitung hält er sich fit. Dadurch kommen sich beide langsam näher und lernen sich schätzen. Dennoch möchte Franz nicht auf eine anständige Mahlzeit verzichten. Heimlich macht er mit Xaver einen Deal aus: Der Page soll ihm jeden Abend Leckereien aufs Zimmer bringen, dafür wird er reichlich entlohnt. Xaver, der nicht ahnt, dass Franz infarktgefährdet ist, nimmt das Angebot gerne an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Wolfgang Freundorfer (Franz Hochleitner) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Miriam Krause (Helen Marinelli) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Brigitte Drodtloff