ONE 14:00 bis 15:30 Dokumentation Deutschboden D 2014 2016-11-30 04:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Raus aus dem hippen West-Berlin, rein in den wilden Osten. Dort will Moritz von Uslar ihn finden: den Superproll. Springerstiefel, Bier, Kippe, Spuckefaden - das volle Programm. Doch der Großstädter lernt Land und Leute kennen, die Mitglieder der Rock-Band "5 Teeth less" werden seine Jungs, Hackepeterbrötchen seine Leidenschaft. Und während wir erfahren, dass Körper-Tuning wie Waxing, Tätowierungen und Augenbrauen trimmen eine ernste Sache sind, stellt der Reporter fest: Deutschland ist ein feiner Kerl!"Deutschboden" leuchtet - es ist das Licht der Tankstelle an der Ausfallstraße nachts um halb eins. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Moritz von Uslar Originaltitel: Deutschboden Regie: André Schäfer Drehbuch: André Schäfer