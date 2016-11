ONE 06:15 bis 06:45 Magazin Puls Qualitätsfernsehen deines Vertrauens Ehrenamt - "Die erste Leiche werde ich nie vergessen!" / Creepypasta - der Horror im Netz / Das schaffst du nie! - "Besorg mir n' Chick!" D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken * Ehrenamt - "Die erste Leiche werde ich nie vergessen!" Claudio rettet Leben - freiwillig und ohne dafür Geld zu bekommen. Er ist Feuerwehrmann und oft der Erste vor Ort. PULS-Moderator Sebastian begleitet ihn bei seinen Einsätzen - währenddessen versucht PULS-Moderatorin Ariane, sich selbst ein Ehrenamt zu besorgen. * Creepypasta - Der Horror im Netz Abgehackte Köpfe, lebende Tote und mysteriöse Geistererscheinungen. Das ist der Stoff der Internetgruselgeschichten "Creepypasta". PULS geht mit Grusel-YouTuber Christoph, alias "CreepyPastaPunch" auf seinen neusten Horror-Dreh. * Das schaffst du nie! - "Besorg mir'n Chick!" "Bauer sucht Frau" ist dagegen der reinste Kindergarten! PULS-Moderator Sebastian muss in der neuesten Folge von "Das schaffst du nie!" für PULS-Redakteur Marc ein "Chick" klar machen, und zwar ein echtes. Im Klartext: Er muss ein Huhn einfangen und bekommt dafür gerade einmal zehn Minuten Zeit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ariane Alter, Sebastian Meinberg Originaltitel: PULS